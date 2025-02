Palladino: "Chi al posto di Kean? Tante soluzioni. Anche Caprini e Gud dalla panchina"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Como, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a DAZN iniziando da chi giocherà al posto di Kean oggi: "Abbiamo provato tante soluzioni in settimana. Ho avuto modo di vedere giocatori in posizioni anche diverse. L'assenza di Moise ci ha messo in condizione di cercare alternative e ho visto tutti molto concentrati. Lo può fare Zaniolo, ma anche Beltran o Gudmundsson e Caprini nel secondo tempo. Oggi non è importante il singolo ma la squadra e voglio vedere una prestazione da squadra perché il Como può metterci in difficoltà".

Cosa si aspetta

"Quello che hanno fatto vedere in settimana. Grande concentrazione e qualità del gioco e in fase di non possesso. Devono dimostrare quello che hanno fatto in settimana, nulla di più. Ma ripeto: non sono importanti i singoli ma tutta la squadra, anche chi entra nel secondo tempo".