PABLO MARÍ, Contratto fino al 2026 con opzione

© foto di www.imagephotoagency.it

È ufficialmente iniziato il Pablo Mari Day. Il difensore spagnolo ex Monza è arrivato al Viola Park, dove ha già riabbracciato il proprio ex tecnico Raffaele Palladino e, nelle prossime ore, si sottoporrà alle consuete visite mediche. Come appreso da TuttoMercatoWeb, Mari firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026, in cui è inclusa un'opzione per estendere il vincolo di un altro anno e portare la scadenza al 2027.