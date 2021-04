ORLANDO, Gattuso non è passo avanti. Per salvarsi..

L'ex fantasista viola Massimo Orlando ha analizzato il ko della Fiorentina contro l'Atalanta di ieri sera, facendo le carte anche all'immediato futuro della squadra viola. Ecco le sue parole: "Iachini poteva risparmiarsi quella frase sulla sensazione di poter vincere dopo il 3-2 ma allo stesso tempo è giusto sottolineare contro chi ha giocato la Fiorentina: l’Atalanta è una squadra fortissima, quando gioca in quel modo è impressionante. Non capisco le polemiche sulla partita di ieri, semmai le critiche dei tifosi alla Fiorentina sono giuste se valutiamo tutta la stagione. Il vantaggio sul Cagliari? Non penso che nello spogliatoio ci sia paura. Vanno fatti altri sette-otto punti, fortunatamente i sardi non stanno correndo là dietro. Gattuso? Mi piace la persona, ma non l’allenatore. Fa gruppo ed entra nel cuore dei tifosi, ma per un progetto a lungo termine in cui il gioco dovrà essere importante non vedrei un grosso passo in avanti”.