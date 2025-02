Oltre Moise, il vuoto: i numeri del Corriere dello Sport sulla Kean-dipendenza

"Kean è mezza Viola" titola in prima pagina il Corriere dello Sport - edizione Firenze-. Non serve scomodare la massima sull'importanza di certe cose apprezzate solo quando queste non si hanno più. Per comprendere la centralità di Moise Kean nell'ecosistema Fiorentina non c'era bisogno di aspettare la riprova del campo, che è stata comunque senza appello. La Fiorentina - almeno dalla cintola in sù - non esiste senza il proprio centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta poi qualche dato in proposito. Inutile forzare prima Zaniolo, poi Beltran, alla fine addirittura Ndour: il buco lasciato dall'ex Juventus, squalificato contro il Como - si è dimostrato sin da subito incolmabile.

Difficile stabilire dove inizino i meriti della stagione fuori scala di Kean e dove le colpe di una squadra che non si è attrezzata - soprattutto sul mercato - per concepire l'assenza del classe 2000, scrive il Corriere. I numeri fino a ora hanno dato ragione alla scelta di andare all-in su KMB: perché, messo per la prima volta in carriera al centro dell'universo, Kean si è rivelato in tutte le sue potenzialità. Diciannove reti in 29 gare giocate con la Viola - in media, una rete ogni 120 minuti - e già a meno tre gol da quanti ne ha realizzati con la maglia della Juventus in 123 partite. Quindici i centri in Serie A, dove è secondo solo a Retegui. E dove, sempre dietro a Retegui e a Krstovic, è il calciatore che ha contribuito di più, in percentuale, alle marcature della sua squadra. Quindici reti sui 41 totali della Fiorentina, ovvero il 36,6%. Kean è leader realizzativo, ma non solo: tutto il gioco della Fiorentina è costruito a sua immagine e somiglianza. Tutti compiti che, né Zaniolo né Beltran sembrano poter fare.

La speranza per i viola è che non manchi più l'unico terminale offensivo. In caso di ulteriore assenza, la Fiorentina dovrà fare di necessità virtù: la decisione di non aggredire a gennaio il mercato delle punte per puntare tutto su Kean è stata ponderata. Non si è voluto instillare neanche il minimo dubbio al ragazzo riguardo la sua centralità totale, una fiducia senza limiti ripagata in campo. Nessuna pressione data da altri competitor: in questi mesi Palladino dovrà convivere con questa scelta, puntando magari - con chiari di luna diversi - anche su Maat Caprini, classe 2006, centravanti della Primavera, a oggi unica possibile altra via percorribile.