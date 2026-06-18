In caso di offerta per Kean, si valuta di accantonare la clausola

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Stamani anche Tuttosport si sofferma sul vertice andato in scena tra la Fiorentina e l’entourage di Moise Kean. È stato il primo di una serie di incontri per sondare le intenzioni reciproche: per adesso i segnali propendono per il prosieguo del legame, nessuno punta i piedi per spezzarlo e poi c’è un contratto fino al 2029 rinnovato l’anno scorso a 4.5 milioni. Ma se dovessero spuntare offerte da qualche top club o comunque da squadre che fanno la Champions?

La strategia della società viola

Una riflessione si imporrebbe da ambo le parti con la stessa Fiorentina che valuterebbe di abbassare la clausola da 62 milioni valevole dal 1 al 15 luglio. Il clima però è disteso e di rinnovata fiducia, oltretutto sia Paratici che Grosso conoscono Moise fin da bambino, ai tempi della Juve. E la squadra viola ha bisogno del miglior Kean per ripartire così come Kean ha bisogno della Fiorentina per tornare protagonista e confermarsi anche in ottica Nazionale (come è stato due anni fa) il più forte attaccante italiano.