FirenzeViola Primavera, Viola Park vicino al sold-out. E la Curva sarà presente alla finale

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Sarà un Viola Park molto probabilmente sold-out quello che domani sera, alle 20:30, ospiterà la finale del campionato di Primavera 1 tra la Fiorentina e il Parma. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, a poco più di un giorno dall'apertura della vendita dei tagliandi per lo stadio "Curva Fiesole" sono già oltre 1.500 i biglietti acquistati per assistere alla sfida tra viola e gialloblù. La capienza dell'impianto prevista per domani è di circa 2.000 spettatori (sarebbe in teoria di 3.000 ma finché non sarà attiva la tramvia che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli la capienza massima non potrà essere quasi mai garantita) dunque manca davvero poco al tutto esaurito.

A fare la differenza nei numeri, molto probabilmente, sarà la presenza di una folta rappresentanza del tifo organizzato viola: alcuni gruppi della Curva potrebbero infatti presenziare con tanto di bandiere per assistere all'ultimo atto di un torneo che potrebbe riportare a Firenze un titolo che manca dal 1983.