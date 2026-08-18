Sportitalia: Kean, il Como prepara il rilancio. La Fiorentina fissa la deadline
Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, dopo la prima offerta da 30 milioni di euro presentata dal Como, ritenuta troppo bassa dal club viola, la società lariana potrebbe tornare alla carica con una nuova proposta.
La Fiorentina, infatti, sarebbe pronta ad aprire a una cessione sulla base di 40 milioni di euro più eventuali bonus. Resta da capire se il Como sarà disposto ad alzare la propria offerta per arrivare alla cifra richiesta.
A pesare, però, è anche la tempistica. Il club viola non vorrebbe trascinare la situazione oltre il prossimo weekend, considerando che lunedì è in programma l’esordio in campionato sul campo della Roma. In caso di addio di Kean, infatti, la Fiorentina avrebbe bisogno di muoversi rapidamente sul mercato per individuare e acquistare un nuovo attaccante.
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