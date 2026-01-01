FirenzeViola Si avvicina l'ora di Piccoli. Possibile chance da titolare al posto di Kean, proprio contro Nicola

In attesa del rientro a Firenze di Moise Kean, Roberto Piccoli si prepara e si tiene caldo. L'assenza di questi giorni dell'ex juventino ha fatto inevitabilmente salire le quotazioni del ventitquattrenne bergamasco che potrebbe dunque partire titolare contro la Cremonese, cercando di invertire una stagione in cui, come tutta la Fiorentina, ha finora profondamente deluso. Negli occhi dei tifosi c'è ancora quel suo colpo di testa clamorosamente fallito sabato scorso ad un passo dalla porta del Parma. Il calcio sa dare sempre un'altra opportunità, adesso però occorre fare molto in fretta per risalire, a livello personale e anche come squadra. Ritroverà da avversario Davide Nicola, l'allenatore che l'anno scorso al Cagliari è riuscito a valorizzarlo più di tutti.

Mai decollato - Piccoli può aver inizialmente avvertito il peso della cifra che la Fiorentina ha sborsato per lui (25 milioni di euro più due di bonus) ma anche nell'ultimo periodo non è riuscito ad incidere e a dare la sensazione di poter essere determinante. In campionato ha messo insieme quattordici presenze, realizzando un gol (contro il Genoa) per un totale di 606 minuti. Per cinque volte è stato titolare venendo anche affiancato a Kean con cui però non ha mai dato la sensazione di potersi integrare. Ma al di là di tutto (ha realizzato un gol anche in Conference) è parso frenato e anche quando è stato inserito a gara in corso non è riuscito ad aggiungere pericolosità. C'è chi sostiene che debba giocare con maggior continuità ma è anche Piccoli che adesso - se davvero ci sarà dal primo minuto con la Cremonese - dovrà sfruttare la chance. Oltretutto, avendo giocato in questa stagione una partita di Coppa Italia con il Cagliari, non potrà neanche cambiare maglia, dunque occorre aggrapparsi alle speranze di un suo rilancio.

Ritrovarsi - Qualche anno fa lo paragonavano per la struttura fisica addirittura a Bobo Vieri. Adesso però al di là degli accostamenti occorre ritrovare quella cattiveria e quel fiuto del gol che tutto sommato lo avevano accompagnato l'anno scorso al Cagliari (10 gol in 37 presenze). Tra l'altro nell'unica partita che ha giocato come unico riferimento offensivo, contro il Genoa quando Kean era indisponibile per infortunio, Piccoli riuscì a fornire la miglior prestazione. Il voto di Firenzeviola.it in quel caso fu sette: "Quando Sohm lo mette a tu per tu con Leali trova la zampata vincente per il gol del vantaggio. Più tardi si libera ottimamente prima di trovare una gran risposta di Leali sul suo tiro dal limite". Piccoli ora deve ripartire anche dalle parole di qualche tempo fa proprio di Nicola: "Roberto - disse- ha dimostrato di essere un giocatore che può essere titolare in una squadra che lotta per salvarsi (come è a tutti gli effetti oggi la Fiorentrina, ndr). Sa realizzare ma è anche utile per sviluppare gioco". E' davvero l'ora di dimostrarlo, lui e la Fiorentina non possono più aspettare.