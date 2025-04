Niente Slovenia per Commisso. CorSport: "Può seguire la squadra dal V. Park"

Il Corriere dello Sport - Stadio, nella sua edizione odierna, si sofferma su Rocco Commisso. Niente Slovenia per il presidente, che non è partito alla volta di Celje e seguirà la partita dall’Italia. Possibile - non sicuro - che il patron decida di vedere la partita dal Viola Park, assieme ai tifosi. La speranza del presidente è di poter festeggiare un trionfo di Moise Kean e compagni, così da rendere la gara di ritorno una semplice formalità e mettere l'ipoteca sulle semifinali di Conference League.