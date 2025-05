Stasera anche Djurgarden-Chelsea, Maresca: "Non vincere la Conference sarebbe un fallimento"

vedi letture

Non solo Real Betis-Fiorentina. Perché stasera si gioca anche l'altra semifinale di Conference League. Djurgarden-Chelsea è di certo un accoppiamento più impari rispetto all'incrocio tra biancoverdi e viola. Lo sa anche Enzo Maresca, tecnico dei blues, che alla vigilia della sfida in Svezia ha parlato così in conferenza stampa: "Se sarebbe un fallimento per noi non vincere la Conference? Di sicuro. Non so se sarebbe più un fallimento o una delusione.

Ma ora siamo in semifinale e l'obiettivo è arrivare in finale. Per noi la Conference è un grande obiettivo, un titolo enorme perché è un trofeo europeo".