Anche Pellegrini ha il suo 'Kean': Bakambu in dubbio per stasera

vedi letture

Anche in casa Real Betis c'è un grande dubbio centravanti. Come sta facendo Raffaele Palladino con Moise Kean, anche Manuel Pellegrini dovrà valutare in queste ore le condizioni di Cedric Bakambu, esperto attaccante congolese che, in valore assoluto è meno fondamentale per i suoi rispetto a quanto non lo sia Kean per i viola, ma che in Conference League ha già segnato sette reti. Il trentaquattrenne è reduce da un infortunio, è recuperato e si allena in gruppo, ma è da capire se partirà dal primo minuto. Come per Kean, anche per Bakambu peserà molto il peso della gara. E quindi Pellegrini, allo stesso modo di Palladino, sembra intenzionato a schierare il proprio centravanti principe nella gara più importante della stagione.

Per il resto il Betis si schiererà col consueto 4-2-3-1. Il fulcro di tutto è Isco Alarcon, capitano e faro emotivo e tecnico, che agirà dietro a Bakambu, con ai suoi lati Antony (sulla corsia di Gosens) e Jesus Rodriguez. In mezzo al campo Pablo Fornals, centrocampista di gran qualità che ha già incontrato la Fiorentina in Conference, nella finale di Praga che vinse quando vestiva la maglia del West Ham, farà coppia con Johnny Cardoso, mentre in difesa, davanti a Fran Viettes che difenderà i pali biancoverdi, a sinistra ci dovrebbe essere Perraud, in vantaggio sull'ex Torino e Milan Ricardo Rodriguez, mentre un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Natan (ex Napoli) agirà da centrale accanto all'esperto ex Barcellona Bartra, con Sabaly sulla destra. Pellegrini ha diverse armi dalla panchina: una su tutte è il nazionale argentino Lo Celso. Gli indisponibili di casa Betis sono Diego Llorente (l'anno corso alla Roma), Roca e Avila, oltre a Carvalho ed Hernandez, fuori dalla lista Uefa. Questo il probabile undici.

Real Betis, 4-2-3-1;Fran; Vieites; Sabaly, Bartra, Natan; Ricardo Rodriguez; Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.