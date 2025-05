Per la Fiorentina serata da "zeru calcoli" a Siviglia. Rebus Kean, per la Nazione è un "nì"

La Nazione presenta Real Betis-Fiorentina di stasera come una serata in cui i viola non possono permettersi speculazioni o timori reverenziali. In altre parole, si scrive, 'zeru calcoli' ma consapevolezza delle proprie qualità e determinazione nell'approccio alla partita. Questa semifinale di Conference il gruppo di Raffaele Palladino l'ha fortemente voluta. L'avversario è di quelli tosti e lo stadio farà la sua. Ma per la Viola è un appuntamento con la storia. Per questo Moise Kean è voluto esserci.

A proposito di Kean, come sta? La Nazione scrive: Kean sì o Kean no? La risposta più logica è nì. Difficile interpretare le parole di Palladino alla vigilia: "Sta bene, è pronto, ha fatto un allenamento e mezzo. Poi abbiamo tante gare e il gruppo va gestito. Non ho ancora deciso" ha detto ieri. Le sensazioni, secondo il quotidiano, lasciano pensare che alla fine giocherà titolare. Difficile rinunciare al tuo miglior attaccante in una delle partite più importanti dell'anno.