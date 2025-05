Verso Real Betis-Fiorentina: le ultime da Siviglia sulla formazione dei viola

Manca sempre meno al fischio di inizio di Real Betis-Fiorentina, primo atto della doppia semifinale di Conference League che potrebbe regalare ai viola la terza finale in tre anni. Questa sera le due squadre scenderanno sul terreno di gioco del Benito Villamarin a partire dalle ore 21:00.

Questo un punto del nostro inviato a Siviglia Tommaso Loreto: "I viola affrontano una delle squadre più in forma del movimento spagnolo. La formazione allenata da Pellegrini in campionato insegue la zona Champions a distanza di un solo punto dal Villarral. Gli uomini del tecnico cileno si affideranno all'abbondante qualità della rosa, a cominciare da Isco, passando per Anthony fino al recupero del capocannoniere di Conference League Bakambu, a quota sette gol.

In casa viola c'è il recupero di Moise Kean, che dovrebbe tornare titolare dal primo minuto. Il dubbio riguarda soprattutto il sostituto di Dodo sulla corsia di destra: Folorunsho favorito su Parisi. Per il resto formazione praticamente fatta, con De Gea in porta, Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa. A centrocampo Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli e Gosens. Infine, in attacco, Gudmundsson a sostegno di Kean. Quasi 1500 i tifosi viola attesi al Villamarin dopo una nottata dove non sono mancati una serie di contatti con alcuni tifosi locali. La situazione è stata comunque sedata dalle forza dell'ordine".