FirenzeViola Toto-formazione: Kean è pronto. Sulla destra Folorunsho in vantaggio su Parisi

Moise Kean ci sarà. Almeno questo è quanto trapela dalle letture dei quotidiani e dei siti specializzati di oggi. Tutti (o quasi) schierano il numero venti da titolare. E anche per il resto non ci sono grosse novità. Tutti risolvono il ballottaggio tra Fagioli e Adlì in mezzo al campo a favore dell'ex Juventus, che dovrebbe tornare dal primo minuto dopo che contro l'Empoli Raffaele Palladino gli aveva preferito il francese.

E sulla destra, il posto di Dodo sembra prenotato da Michael Folorunsho, anche se la Gazzetta dello Sport (l'unico giornale a farlo) punta su Fabiano Parisi adattato a esterno di destra. Per il resto l'undici tipo, con Pietro Comuzzo che rileva Pablo Marì (fuori dalla lista Uefa) al centro di una difesa completata da Pongracic e Luca Ranieri. In porta, ovviamente David De Gea, sulla sinistra Robin Gosens e in mezzo al campo Cataldi è recuperato e sarà a fianco dell'insostituibile Mandragora, con Gudmundsson a supporto di Kean. Queste le possibili scelte di Palladino per la semifinale d'andata col Betis.

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

Corriere dello Sport - Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

