FirenzeViola Betis-Fiorentina, la probabile formazione: Kean dal 1'. Cataldi e Fagioli ok

Sono pochi i dubbi che Raffaele Palladino si tiene a poche ore dall'andata della semifinale di Conference League. Non certo in porta, dove David De Gea tornerà nella sua Spagna da protagonista e sarà regolarmente in porta a difendere i pali della Fiorentina. Anche in difesa pochi ballottaggi: con l'assenza per questioni di lista di Pablo Marì, spazio al trio con Comuzzo al centro e Pongracic e Ranieri ai suoi fianchi.

A centrocampo Adli spera in una maglia da titolare dopo la rete realizzata contro l'Empoli ma dovrebbe toccare ancora a Fagioli e anche a Cataldi che alla vigilia si era allenato a parte. Nessun dubbio poi sulla presenza di Mandragora a completare il reparto.

Sulle fasce uno dei ballottaggi in corso, perché Folorunsho è in vantaggio sull'ipotesi Parisi per sostituire Dodo sulla destra. A sinistra regolarmente Gosens. Davanti c'è attesa per capire la scelta di Palladino su Moise Kean, tornato a disposizione solo ieri ma abile e arruolabile: le indicazioni della vigilia danno il numero 20 regolarmente in campo dal 1', in caso di panchina invece toccherà ancora a Beltran andare a giocare accanto a Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino

REAL BETIS (4-2-3-1): Fran; Vieites; Sabaly, Bartra, Natan; Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.