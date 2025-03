Niente Retegui e Cuadrado per l'Atalanta a Firenze. Ok Kolasinac e Hien

vedi letture

Stando alle informazioni riportate da TuttoMercatoWeb, nella giornata odierna l'Atalanta è scesa in campo a Zingonia per l'allenamento dove si sono rivisti Kolasinac e Hien che sono rientrati dalle rispettive Nazionali (Bosnia e Svezia). Da un lato due giocatori, Cuadrado e Kossounou, hanno svolto del lavoro individuale in campo mentre Sulemana solo una sessione parziale, tuttavia in gruppo. Il giovane Palestra, fermato da un problema muscolare, ha svolto delle terapie in attesa di accertamenti strumentali, al pari dei lungodegenti Scalvini e Scamacca. Terapie anche per Retegui, rientrato in anticipo dopo essersi fatto male in ritiro con l'Italia, e Posch.