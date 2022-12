NICOLA, Gollini, Benassi e Zurko? Normali rapporti

Davide Nicola ha parlato direttamente dal Trofeo Maestrelli. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Mi sono fatto 5 ore di macchina ma me ne sarei fatte 10 perché questo premio mi piace proprio tanto. Questo premio va a coronare un percorso, una splendida storia da raccontare. Saluto Walter Sabatini che parlò del 7% di possibilità di salvarci a Salerno. Ci è andata bene. Che seconda parte aspettarsi? Quest'anno siamo partiti cercando di produrre gioco da subito e per la prima volta c'è una sosta così lunga. La preparazione non cambia troppo dagli standard. La Salernitana vuole restare in A per la prima volta nella sua storia per due anni di seguito. Dovremo lottare proponendo gioco".

Gollini, Benassi, Zurkowski: nomi che potrebbero piacere? "Ormai nel calcio di adesso tutte le società sono in relazione per ragionare di mercato. Ogni squadra ha giocatori che usano meno, altri che chiedono più spazio: è normale che i giocatori in procinto di cambiare maglia vengano messi nel calderone. Noi siamo contenti della nostra squadra, anche se ovviamente se ci saranno delle occasioni prenderemo in considerazione tutto".

Per la porta? "Al di là dei nomi, Sepe resta il nostro titolare. Forse possiamo recuperarlo anche prima. Se cederemo un portiere allora prenderemo qualcuno sicuramente".