NICO, La Fiorentina rifiuta l'offerta del Brentford

Nico Gonzalez non dovrebbe lasciare la Fiorentina. Nel calciomercato il condizionale è sempre d'obbligo, ma secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la società viola avrebbe già rifiutato l'offerta da oltre 40 milioni di euro del Brentford portata da un intermediario per il nuovo numero 10. La presenza del calciatore contro il Rapid Vienna domani dunque non è in dubbio e in questo momento neanche la sua permanenza a Firenze.