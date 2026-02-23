Kean se la ride: "Tre su tre dopo il cambio look? Non è mica per quello"

Ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa, Moise Kean ha commentato così: "Abbiamo lavorato sodo ma non ci fermiamo qua. Siamo un grande gruppo, abbiamo avuto un momento difficile ma ne stiamo uscendo. Ora ci stiamo mettendo la cattiveria giusta. Per me è importante dare l'impatto giusto ogni volta perché i nostri tifosi anche nei momenti difficili ci sono stati dietro".

Da quando hai cambiato look hai fatto 3 su 3.

"Di sicuro non è per quello (ride, ndr). Mi attaccano per queste cose ma abbiamo un grande gruppo e per questo i risultati arrivano".