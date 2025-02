Ndour-Fiorentina, trattativa in fase avanzata con il Psg. Accordo vicino

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Raffaele Palladino e il prescelto potrebbe essere Cher Ndour. Dopo che la trattativa per il mediano del Psg, in questa stagione in prestito al Besiktas, si era arenata qualche settimana fa, adesso sembra essere tornata in auge. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina sarebbe vicina a trovare l'intesa definitiva per acquistare in prestito il centrocampista bresciano classe 2004. La trattativa è in fase avanzata. Di seguito il post X di Fabrizio Romano:

🚨🟣 Fiorentina are close to getting deal done with Paris Saint-Germain for Cher Ndour, negotiations at advanced stage.



🟣 This could open doors to one more loan exit for PSG… with Aston Villa still working on Marco Asensio deal. pic.twitter.com/p7R8Z639cS