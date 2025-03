Ndour a DAZN: "Contento del mio esordio da titolare. Oggi modulo diverso"

Al termine della partita vinta contro il Lecce, Cher Ndour si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina: "Venivamo da tre sconfitte ma siamo entrati in campo con la cattiveria e l'atteggiamento giusto. Abbiamo ottenuto una vittoria sofferta ma meritata, soffrendo tutti insieme. Io sono a disposizione per dare il mio massimo e sono molto felice di questo mio esordio dal 1' con la maglia viola".

Come si aspettava la Serie A e come si sente?

"Pur giocando all'estero la Serie A l'ho sempre seguita, so che c'è grande fisicità. Devo trovare la condizione fisica migliore perché non giocavo da titolare da più do un mese ma sono molto contento perché abbiamo vinto. Va bene così".

Cosa gli manca ancora?

"Sono arrivato da poco e oggi è stata la prima da titolare e con un modulo diverso, oggi con il 3-5-2 mentre l'altra partita giocavamo con il 4-2-3-1. L'abbiamo preparata bene in settimana ma ancora ci stiamo conoscendo bene con i compagni. Piano piano posso trovare la condizione migliore".