NAZIONE, Kumbulla più di una suggestione per ACF

La Nazione definisce Marash Kumbulla "più di una suggestione per la Fiorentina". Il profilo è sempre piaciuto ai dirigenti gigliati, fin dai tempi di Verona dove con Amrabat formava la colonna vertebrale della squadra di Juric. Il centrale albanese alla Roma non sta trovando lo spazio che vorrebbe e la squadra viola è diventata una soluzione appetibile. La Fiorentina ci pensa anche per il prossimo giugno, visto che ad oggi conta di recuperare Nastasic nel pacchetto centrale.

