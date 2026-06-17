La Nazione: "Grosso punta forte su Comuzzo, è l'ideale partner di Pongracic"

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Pietro Comuzzo si sta candidando come uno dei riferimenti principali della nuova Fiorentina guidata da Fabio Grosso. Il difensore viola, reduce da due prove convincenti con la maglia dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia, ha ritrovato serenità e sicurezza, mettendosi alle spalle un periodo complesso, segnato da aspettative elevate dopo una crescita che sembrava continua e senza ostacoli.

A soli 21 anni, Comuzzo vanta già 91 presenze tra i professionisti, 64 delle quali in Serie A. Arrivato nel settore giovanile della Fiorentina nel 2018, è stato valorizzato da Vincenzo Italiano e poi confermato anche da Palladino, pur vivendo una fase di rallentamento dovuta ai cambi in panchina, ad alcuni problemi fisici e alle numerose voci di mercato che lo avevano accostato a club come Napoli e Al-Hilal.

Nonostante le proposte ricevute e la possibilità per la società di incassare una plusvalenza importante, il giocatore ha deciso di proseguire la sua esperienza a Firenze. Dopo il rinnovo fino al 2029 con opzione, Fabio Grosso è pronto a puntare con decisione su di lui: nelle idee del tecnico, sarà proprio il centrale classe 2005, insieme a Marin Pongracic, a guidare la retroguardia della nuova Fiorentina. Lo riporta La Nazione.