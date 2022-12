NAZIONE, Chiamata Commisso-Amrabat: ora...

Uno degli argomenti caldi di stamani è sempre quello relativo al futuro di Sofyan Amrabat: anche la Nazione torna sulla situazione del centrocampista della Fiorentina che si sta mettendo in enorme risalto in questi Mondiali col suo Marocco. A poco più di ventiquattro ore dall'appuntamento con la storia che Sofy e compagni hanno (i quarti di finale col Portogallo in programma domani alle 16), il quotidiano fiorentino riporta di una chiamata avvenuta nelle scorse ore tra Rocco Commisso ed il centrocampista ex Hellas Verona, una telefonata di qualche minuto sull'asse New York-Doha, in cui il numero uno viola ha esternato la sua soddisfazione e quella di tutto il club nel vedere Sofy performare a livelli così alti e portare nel mondo il nome della Fiorentina.

La telefonata in questione testimonia ancora di più il legame tra la proprietà e Amrabat, particolare non da poco anche in chiave futura: a differenza delle altre operazioni fatte in uscita in questi anni (Chiesa a Vlahovic su tutte), il fatto che il marocchino, preso a gennaio 2020 per 20 milioni, sia stato un investimento "voluto" dal presidente potrebbe fare la differenza anche in valutazioni di mercato.