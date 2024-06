NARDELLA, Schmidt su stadio? Cambia sempre idea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il sindaco uscente Dario Nardella ha parlato a margine di un evento a Firenze, rispondendo alla proposta del candidato sindaco, al ballottaggio con Funaro, Eike Schmidt di fermare ai lavori allo stadio Franchi per farne uno nuovo: "Schmidt dice tutto e il contrario di tutto, un mese fa diceva che lo stadio doveva essere finito mentre ora dice che i lavori vanno fermati, sapendo che lui è stato anche membro della giuria che ha selezionato il progetto. Poi nel 2022 ha detto che avrebbe tolto le gru agli uffizi, se ne è andato lui ma non le gru. Aveva detto che la tramvia era un disastro, poi invece che bastava interrarla 40 metri poi, visto che non era possibile, di cambiare i percorsi che invece non si possono cambiare perché ci sono degli investimenti.

Il problema è che parlare prima ancora di conoscere le cose per chi ambisce di essere il sindaco di una città importante come Firenze è abbastanza grave. Non mi stupisce dunque che abbia cambiato idea anche sullo stadio. Bene così i cittadini avranno un'idea sulla coerenza di Schmidt".