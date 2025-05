Moreno Roggi: "La Fiorentina ha centrato il suo obiettivo: rimanere in Europa"

L'ex Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato a 'Il salotto del calcio' su TVL: "L'obiettivo è stato raggiunto: cioè rimanere in Europa anche il prossimo anno. Conference? Dispiace non averla centrata quest'anno, Palladino ha avuto bisogno di tempo per mettere insieme la nuova squadra. Si è integrato bene coi giocatori, si vede che gli vogliono bene. Nessuno nasce 'imparato', è giovane e si è comportato in modo molto equilibrato anche in momento di forti critiche. Ha fatto bene".