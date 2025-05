Dagli inviati Dal Viola Park: Palladino assente. Proseguono i rumors

Alcuni aggiornamenti dal quartier generale della Fiorentina a pochi minuti dalla notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino: il tecnico non è attualmente presente al Viola Park e non si mai palesato nella giornata di oggi. Non si trova al momento a Firenze e quindi le eventuali trattative per provare a ricucire il rapporto tra il club e l'allenatore dimissionario non si svolgeranno in presenza. Aumentano nel frattempo i rumors che vogliono contatti tra l'ex allenatore del Monza e altri club in cerca di una guida tecnica.