Palladino ha comunicato le dimissioni ma ancora non sono ufficiali: ecco perché

Raffaele Palladino ha dato le dimissioni da allenatore della Fiorentina e lo ha fatto pur non essendo più a Firenze dopo la fine del campionato terminato domenica a Udine. Il club ha ricevuto questa comunicazione dall'entourage del tecnico, anche se al momento non è arrivata in via ufficiale. I prossimi passaggi coinvolgono proprio questo tecnicismo: Palladino dovrà fornire dimissioni scritte, magari tramite il proprio avvocato con la Fiorentina che dovrà accettarle e controfirmarle. Solo da quel momento le dimissioni saranno ufficiali a tutti gli effetti.

La società di Commisso, anche se non sembra questo il caso, potrebbe anche decidere di non accettare le dimissioni. Una scelta, quest'ultima, che avrebbe comunque poca logica visti i rapporti praticamente distrutti tra allenatore, dirigenza e ambiente viola in generale.