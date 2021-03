MILENKOVIC, È a Firenze: già in campo domattina

È arrivato in questi minuti a Firenze Nikola Milenkovic: il difensore, espulso sabato nel corso del match della sua Serbia contro il Portogallo, non prenderà parte alla sfida di domani a Baku della sua Nazionale contro l'Azerbaijan e dunque da domani mattina sarà a disposizione di Beppe Iachini per l'allenamento. Una buona notizia per il tecnico, che potrà così lavorare con tutta la linea difensiva a sua disposizione in vista del delicato appuntamento di Marassi del 3 aprile.