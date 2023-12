MERCATO, Uscite, da Barak a Infantino: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio anche al mercato della Fiorentina sulle pagine odierne de La Nazione. Se il punto su quello in entrata verrà tracciato la settimana prossima, quello in uscita è più decifrabile. Pierozzi ha estimatori, anche nel campionato cadetto, e non è da escludere che il club possa valutare la cessione. Discorso simile per Infantino, aperto al mercato estero e con la voglia di andare a giocare.

Invece Kouame ha tante tentazioni, scrive il quotidiano: per lui possono arrivare offerte a titolo definitivo o prestiti con diritto di riscatto, ma la volontà di Italiano è di tenerlo con sé. Sottil vuole giocarsi le sue carte fino alla fine e la società ribadisce che non è uno dei giocatori destinati necessariamente a lasciare Firenze. Soluzioni interessanti le può avere invece Barak, che reclama più spazio.