Udinese-Monza in campo alle 12:30. Le formazioni ufficiali

Udinese-Monza apre questa domenica di Serie A con le due squadre che si sfideranno in Friuli per una partita che non ha grosso interesse di classifica per il campionato. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 12:30:

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Lovric, Palma, Lucca, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro. All. Runjaic

Monza (3-5-2): Pizzignacco, Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari.

A disposizione: Turati, Mazza, Lekovic, Urbanski, Sensi, Keita, Zeroli, Palacios, Petagna, Martins, Colombo, Vignato, Ciurria. All. Nesta

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Giallatini – Di Gioia

IV ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia