Serie A, la Lazio riacciuffa la Juventus al 96': è 1-1. Entrambe a +5 sui viola

vedi letture

Un primo tempo di poco e nulla, una ripresa in cui succede di tutto. È la fotografia di Lazio-Juventus, big match che vale una fetta di Champions League ma che è finito 1-1. Kolo Muani apre le marcature a inizio ripresa, poi la Juve di Igor Tudor fa di tutto per rovinarsi la serata: Kalulu si fa espellere per un colpo folle a Castellanos, Savona rischia di regalare un rigore evitato solo per fuorigioco di Castellanos.

È quest’ultimo, all’ultimo minuto disponibile, a offrire al 96' a Matias Vecino - l’uomo dei gol all’ultimo secondo - la palla che vale il gol del definitivo 1-1 allo stadio Olimpico. Sesto pareggio consecutivo in casa per la Lazio, alla Juve ne manca solo uno per eguagliare il record di 17 stagionali fissato negli anni '50.