Empoli-Parma, ecco le formazioni ufficiali della sfida salvezza al Castellani

vedi letture

In una delicatissima sfida salvezza, che avrà inizio alle 20:45, Empoli e Parma di sfideranno nel match valevole per la 36esima giornata. Il Parma di Cristian Chivu occupa il 15esimo posto nella classifica di Serie A con 32 punti. A differenza dell’Empoli, fermo al 19esimo posto a quota 25. L’Empoli è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro la Lazio: il 4 maggio, infatti, Lorenzo Colombo e compagni hanno rimediato una sconfitta per 1-0. Ecco le formazioni ufficiali del match:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D’Aversa.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Chivu.