L'altra Siviglia è in crisi (nonostante M. Alonso): giocatori dormono al centro sportivo

Se per il Betis sono giorni di gloria dopo l'accesso alla finale di Conference League eliminando la Fiorentina giovedì scorso al Franchi, dall'altra parte di Siviglia c'è massima tensione: la squadra allenata da Joaquin Caparros ieri, nonostante la superiorità numerica di cui ha potuto godere per un tempo intero per l'espulsione dell'ex viola Marcos Alonso, ha perso 3-2 contro il Celta Vigo, capace di farne due in 10 contro 11 nella ripresa. Misura colma per i tifosi, sfiancati dall'attuale 15esimo posto, con sei punti a separare il club dalla zona retrocessione. Fondamentale sarà a questo punto la partita di martedì prossimo al Sánchez-Pizjuán contro il Las Palmas, che è terzultimo e potrebbe anche sognare di accorciare sui rivali.

Alcuni tifosi si sono radunati all'aeroporto al rientro della squadra ieri sera, per criticare la squadra e la dirigenza, ma gli stessi sono riusciti ad evitare di incrociare i sostenitori lasciando l'aeroporto in incognito. La tensione è salita invece alla Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, dove si sono radunate diverse centinaia di tifosi del Siviglia. L'autobus è arrivato alle strutture di Montequinto protetto da una numerosa presenza di forze di sicurezza dello Stato (Polizia Nazionale e Guardia Civile) che hanno dovuto caricare i tifosi, sparando in aria con i loro fucili ad aria compressa. I tifosi hanno accolto la squadra con insulti e lanci di uova. Tanti poi i cori che invitavano la dirigenza a dimettersi.

I tifosi poi non hanno abbandonato l'area, aspettando che i giocatori se ne andassero con i loro veicoli privati. Un gruppo ha attaccato la recinzione che conduceva all'interno della struttura, abbattendola nel tentativo di entrare. Vista la situazione, la squadra, stando a quanto riporta Marca, è rimasta a dormire al centro sportivo.