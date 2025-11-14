Video, il gol del Genoa alla Fiorentina commentato dalla Gialappa's Band

Video, il gol del Genoa alla Fiorentina commentato dalla Gialappa's BandFirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:36Primo Piano
di Redazione FV

Sui social sta circolando una curiosità: il Genoa ha chiesto alla Gialappa's Band di commentare il "gollonzo" del 2-2 siglato dai rossoblù contro la Fiorentina. Questo il video postato dal club ligure sul proprio profilo X con tanto di ringraziamenti al duo comico: "Vi aspettiamo presto al Ferraris":