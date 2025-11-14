Calciomercato Occhio alla difesa: piace Diogo Leite, tra contratto in scadenza e buone referenze

Considerando l’inizio di stagione allarmante, la Fiorentina dovrà sfruttare al meglio la sessione di mercato invernale. Serviranno acquisti funzionali alle idee del tecnico Vanoli, con il quale la dirigenza si confronterà regolarmente. Nonostante la disponibilità economica relativa - il dg Ferrari ha premesso: "Non siamo nella condizione di negoziare un passo in avanti, siamo noi a doverlo costruire" - i viola non si faranno trovare impreparati. Punteranno in particolar modo sull’utilità.

Occhio a Diogo Leite.

In effetti c’è un reparto che ha sofferto più di tutti e che, quindi, necessita di rinforzi: la difesa. Negli ultimi giorni è tornato a circolare il nome di Diogo Leite, centrale classe ’99 in forza all’Union Berlino dove è stato compagno di Gosens nel 2023-2024. Negli anni è stato accostato a società del calibro di PSG, Real Madrid e Barcellona. Mancino e dal fisico possente, piace tanto alla Fiorentina che l’estate scorsa ha formuato un'offerta da 9 milioni di euro ritenuti insufficienti dai biancorossi.

La carta dei viola.

C’è un dettaglio che può favorire l’eventuale operazione: il difensore è in scadenza di contratto. Il suo percorso con l'Union Berlino finirà potenzialmente a giugno del 2026, motivo per cui ai tedeschi potrebbe convenire abbassare le pretese. Quest'anno Leite ha collezionato 7 presenze in Budensliga più 1 in Coppa di Germania. Chissà che con una proposta convincente la Fiorentina non possa aggiudicarsrelo. Quel che filtra dal Viola Park è che la retroguardia sarà rinforzata.