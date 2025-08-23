Mercato, dall'interesse per Lamptey alla situazione di Beltran: il punto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle mosse di mercato, in entrata e in uscita, della Fiorentina. L'apertura non può che essere legata a Roberto Piccoli, in arrivo a Firenze dal Cagliari per 27 milioni bonus compresi e una percentuale del 10% sulla futura rivendita in favore dei rossoblu. Per mettere a posto gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà ai viola le visite mediche di rito, in programma inizialmente tra ieri e oggi, sono slittate all'inizio della prossima settimana. L'affare comunque non è in discussione. Dal vice Kean al vice Dodo. Per la corsia destra la Fiorentina sta seriamente pensando a Tariq Lamptey. Terzino destro classe 2000 ghanese con passaporto inglese, Lamptey è di proprietà del Brighton e il suo contratto scade nel giugno del prossimo anno. La Fiorentina è molto interessata, tanto da avere avviato i primi contatti coi dirigenti inglesi per prelevarlo a breve.

In uscita, solo in prestito però, in quella zona di campo è Niccolò Fortini. Per l'ex Juve Stabia, che gradirebbe giocarsi le sue chances in viola, si stanno muovendo diverse formazioni di Serie A come orino, Empoli, Genoa e Cagliari. Resta in uscita anche Lucas Beltran in attacco. Il Cska Mosca aspetta risposte, ma l'argentino non sembra così convinto almeno per il momento. Spera ancora di poter rientrare nelle idee del River Plate di Marcelo Gallardo. Infine gli ultimi obiettivi di mercato fissati da Pioli sono un centrocampista muscolare in grado di dare sostanza alla mediana e un difensore centrale dotato di buona tecnica e veloce. In quest'ultimo caso a fargli spazio potrebbe essere Pablo Marì che ha diverse offerte in Brasile.