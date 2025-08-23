Kean, titolare a Cagliari e vicino al rinnovo: firma a settembre

Domani pomeriggio, fischio d'inizio in programma alle 18:30, la Fiorentina farà il suo esordio in campionato alla Unipol Domus Arena contro il Cagliari. Stefano Pioli in avanti si affiderà nuovamente a Moise Kean. In attesa di un suo vice, Roberto Piccoli è atteso a Firenze all'inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto, i viola non possono fare a meno di lui. Il rosso subito in Slovacchia per la gomitata rifilata al difensore del Polyssia Sarapii non influirà di certo sulle sue prestazioni in Serie A. Intanto, oltre al campo, la Fiorentina e Kean sono alle prese con la trattativa per il rinnovo di contratto.

Una trattativa che, come sottolineato dal dg Ferrari, è ormai arrivata alle battute finali: ad inizio settembre arriverà la firma su un accordo che prevede un ingaggio da 5 milioni di Euro annui per il centravanti azzurro. Per quanto riguarda la squalifica europea, l'ufficialità arriverà tra lunedì e mercoledì, le giornate dovrebbero essere due. Kean quindi salterebbe il ritorno contro il Polyssia a Reggio Emilia, per il quale non sarà disponibile nemmeno Piccoli per questioni di lista Uefa e la prima eventuale gara del maxi girone di Conference League. Per la fase a girone unico verrà aperta un'altra lista Uefa in cui i viola potranno inserire tutti gli eventuali ultimi acquisti, tra cui anche Roberto Piccoli. Intanto domani ci sarà il Cagliari in Serie A e i viola avranno bisogno del suo miglior Kean.