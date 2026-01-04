Mercato alle spalle, oggi tocca a Gudmundsson. CorSport: "Viola più Gud"

"Viola più Gud", è il titolo con cui esordisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio a proposito della Fiorentina, rimarcando il concetto in vista dello scontro con la Cremonese: sta ad Albert Gudmundsson, che non solo oggi, ma soprattutto oggi, è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle per aiutarla a conquistare una vittoria non più rinviabile nella risalita in classifica verso la salvezza. Con un Kean a mezzo servizio dopo i giorni lontano dal Viola Park, è l'ex Genoa l'uomo chiamato ad essere decisivo in zona gol.

D'altronde è stato acquistato proprio per questo, le ultime settimane hanno restituito un giocatore migliore di prima e piano piano sta iniziando a farsi sentire anche sul tabellino dei marcatori. I trenta metri finali di campo devono diventare il terreno di caccia preferito come lo sono sempre stati (ma non alla Fiorentina), il giardino di casa dove esibire le qualità che pochi hanno, tipo il sinistro dai venti metri con cui ha battuto Sava dell'Udinese o l'assist per Piccoli al Tardini otto giorni fa, giusto per citare i due esempi più recenti e più indicativi. Allora sì che l'islandese sarà il valore aggiunto per il progetto salvezza della formazione viola (le speranze, va ribadito, non bastano). Ah, e le voci che lo vogliono in partenza - su richiesta - in questo mercato di gennaio? La scelta della Fiorentina e di Gud è un'altra - chiosa il giornale -.