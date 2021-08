MERCATO -7, Arrivato Torreira, il sogno è Berardi

La Fiorentina prende il regista che serviva ad Italiano: il nuovo rinforzo per il centrocampo viola si chiama Lucas Torreira, centrocampista ex-Sampdoria che arriva in prestito dall'Arsenal dopo un corteggiamento durato diverse finestre di mercato. L'uruguayano arriva dai Gunners con la formula del prestito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Un altro rinforzo per Italiano, ma la Fiorentina non si ferma qui: la suggestione è quella di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e della Nazionale; secondo le indiscrezioni di oggi i viola avrebbero fatto un sondaggio esplorativo per testare la disponibilità degli emiliani ad intavolare una trattativa; la richiesta dei neroverdi è alta (circa 40 milioni) ma la differenza potrebbe farla la volontà del giocatore. L'altra priorità per Pradè e Burdisso è la ricerca di un esterno basso di difesa: i nomi caldi sono quelli di Zeki Celik, Stryger Larssen e Conti. Inizia l'ultima settimana di mercato e la Fiorentina sembra tra le squadre più attive, sia in entrata ma anche in uscita, con Sofyan Amrabat conteso tra Napoli e Atalanta. Sette giorni in cui c'è ancora tanto da fare, ma l'impressione è che tanto ancora succederà.