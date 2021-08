TORREIRA DAY, FINE DELLA TELENOVELA: ITALIANO HA IL SUO REGISTA

Oggi la Fiorentina ha abbracciato il quarto nuovo volto e acquisto di questa sessione di mercato. Dopo Maleh, Nico Gonzalez e Nastasic arriva a Firenze anche Lucas Torreira. Il centrocampista passa dall'Arsenal in viola con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 15. Decisiva la volontà del giocatore che, nonostante le avances dalla Spagna e dalla Germania (nelle ultime ore sembrava essersi inserito l'Eintracht), ha voluto fortemente tornare a giocare in Serie A, scegliendo una delle squadre che maggiormente lo ha corteggiato in questi ultimi due anni.

La giornata viola di Torreira è iniziata nel pomeriggio quando il calciatore è atterrato all'aeroporto di Pisa, per essere in seguito portato nel capoluogo toscano per le visite mediche di rito. Dopo aver svolto i consueti test medici il giocatore sarà obbligato sottoporsi a cinque giorni di bolla, nei quali comunque potrà spostarsi per allenarsi al centro sportivo. In teoria la convocazione per la partita con il Torino sarebbe anche possibile, ma con ogni probabilità Vincenzo Italiano avrà a disposizione il suo nuovo centrocampista a partire dalla gara con l'Atalanta.

Probabilmente l'ufficialità potrebbe slittare a domani quando il giocatore metterà la firma sul contratto, ponendo così la parola fine ad una telenovela di mercato che durava ormai da tanto tempo. Presto la Fiorentina avrà il suo play tanto desiderato dal direttore sportivo Pradè, aggiungendo così un tassello fondamentale allo scacchiere di Italiano, che con la presenza di Torreira potrà gestire nel migliore dei modi quel ruolo di regista tanto delicato quanto importante per il suo gioco.