Martinelli va alla Samp, TMW: "Domani il giocatore sarà a Genova"

Tommaso Martinelli a un passo dalla cessione. Il portiere classe 2006 è pronto ad accasarsi in prestito secco alla Sampdoria: secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore sarà a Genova nella giornata di domani. I club sono ai dettagli, l'affare è in dirittura d'arrivo.