Manna parla del mancato arrivo di Comuzzo: "Troppo mediatico, in 2 giorni potevamo chiuderlo"

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto quest'oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per commentare il calciomercato dei partenopei e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del mancato arrivo di Pietro Comuzzo: "Avevamo pensato ad un investimento sul futuro, ha grande prospettiva per noi, ci permetteva di mandare a giocare Rafa Marin che voleva andare ed a cui io avevo promesso di mandarlo a giocare, era tutto pronto, documenti pronti, si attendeva solo l'ingresso di un difensore. Comuzzo ci permetteva di avere un giocatore non in lista, ci sono anche queste dinamiche qui, abbiamo fatto un'offerta scritta, vera, reale, un'altra, quando abbiamo capito che non c'era possibilità di negoziare ed andare avanti e ci eravamo già spinti oltre il valore del giocatore perché a gennaio un 15-20% in più lo paghi per investire e quindi non siamo riusciti a portarlo a termine.

Mi dispiace sia stato così mediatico, in 2 giorni si poteva fare o non fare e nessuno l'avrebbe saputo, tutto qui".