Mandragora, settimana prossima l'incontro: si lavora su un rinnovo fino al 2029

Il nuovo corso della Fiorentina targato Stefano Pioli è già iniziato con la prima settimana di ritiro al Viola Park. Presente alle sedute di allenamento anche Rolando Mandragora, il cui nome è uscito spesso nelle ultime settimane soprattutto riguardo alla trattativa con la società gigliata per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 (Nell'attuale accordo è presente comunque un'opzione per estenderlo fino al 2027 al raggiungimento di 25 presenze da 45 minuti). Come anticipato ieri dalla nostra redazione, la prossima settimana dovrebbe andare in scena un incontro tra le parti per discutere del prolungamento.

Nonostante l'ottimismo ancora è presto per dare tutto come fatto. Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'idea della società viola e dell'entourage del giocatore è quella di ragionare su un rinnovo fino al 2029, estendendo quindi di 3 anni quello attuale.