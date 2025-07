Dagli inviati Kean, nessun problema fisico ma allenamento individuale in mattinata

Dopo il pomeriggio libero di ieri, questa mattina la Fiorentina è tornata in campo al Viola Park agli ordini di Stefano Pioli. Ranieri e compagni hanno iniziato la seduta di allenamento alle ore 09:30 con un assente giustificato, Moise Kean. Il centravanti classe 2000 infatti non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra per svolgere una sessione di lavoro individuale già programmata con lo staff. Da sottolineare come il numero 20 gigliato non abbia alcun problema fisico.