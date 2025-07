Mandragora, il rinnovo si può fare: prolungamento da 3 o 4 anni con adeguamento

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina partendo dalla questione Rolando Mandragora. Il centrocampista campano ha tante richieste, su tutti nelle ultime settimane si era mosso il Real Betis, ma la settimana prossima potrebbe essere quella giusta per arrivare all'accordo definitivo per il rinnovo. La dirigenza viola incontrerà i procuratori del centrocampista e gli presenterà un'offerta di prolungamento, magari con adeguamento dell'ingaggio, di 3 o 4 anni, magari con opzione. Ci sono tutti i presupposti, oltre alla volontà di entrambe le parti anche la stima per il giocatore da parte di Pioli, affinché il rinnovo venga sancito. Sempre rimanendo in mezzo al campo, ancora non ci sono novità sul nome giusto in entrata.

Pioli si è preso una decina di giorni per studiare la squadra in ritiro, valutare tutti gli effettivi a sua disposizione, e poi farà le sue valutazioni indicando cosa manca alla dirigenza. Solo allora Pradè e Goretti si metteranno a lavoro per regalargli il centrocampista desiderato. Tra i profili più chiacchierati quello di Bernabè, per il quale non sono da escludere nuovi contatti, ma anche Sohm sempre del Parma. Difficile per l'alto prezzo del cartellino le piste Larsson e Asllani.