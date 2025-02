Mandragora-Cataldi in mediana e Fagioli dalla panchina, il probabile 11 di Repubblica

vedi letture

In settimana, dopo la sconfitta casalinga contro il Como, Palladino e i suoi giocatori hanno avuto un confronto in particolare su due temi, il fatto che i viola riescano ad esprimersi meglio con le grandi del campionato invece che contro le medio-piccole e il gioco espresso. I due aspetti però sono correlati perché le squadre che lottano per non retrocedere tendenzialmente stanno più chiuse lasciando fare la partita all'avversario. La Fiorentina sembra essere a suo agio quando c'è bisogno di compattarsi dietro e punire con ripartenze veloci, mentre sembra mal digerire quelle situazioni in cui è lei a dover dominare la gara con il palleggio e la manovra.

Al Viola Park Palladino nel corso di questa settimana ha provato dei cambiamenti per tentare di sopperire a questo problema e la sfida contro il Verona, squadra in lotta per non retrocedere che concede molto agli avversari, sembra perfetta per mettere in pratica quanto provato in allenamento. Al Bentegodi, match in programma alle ore 15:00, i viola hanno bisogno di tornare a vincere. Anche perché il calendario dice Verona, Lecce e poi una serie di scontri diretti da brividi mentre a inizio marzo tornerà la Conference League col doppio appuntamento contro il Panathinaikos agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda la formazione, secondo il quotidiano La Repubblica (Firenze), Palladino dovrebbe confermare dal primo minuto Cataldi al fianco di Mandragora con Fagioli inizialmente in panchina. Alle spalle del rientrante Moise Kean ci saranno Folorunsho, a sinistra, Zaniolo, a destra, e Beltran centrale. Linea arretrata formata invece da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Parisi. Dalla panchina Pongracic, mentre squalificato Gosens.