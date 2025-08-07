Manca solo una punta, Gazzetta: "Il Pana spara troppo alto per Ioannidis"

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola fa il punto di mercato sulla Fiorentina. L’ideale sarebbe cedere Beltran e poi aggredire una prima punta. Come vice Kean piace Fotis Ioannidis, però costa e il Pranathinaikos ha sparato 30 milioni mentre i viola vorrebbero spenderne la metà. Comunque è da tenere nei radar così come, a prezzi molto inferiori, Cristian Shpendi del Cesena.