MAN, Con 15 mln il Parma lo libera. La Viola ci proverà

Data per assodata ormai la priorità della Fiorentina all'acquisto di un esterno d'attacco, con Luiz Henrique obiettivo numero uno, l'alternativa più concreta se non dovesse sbloccarsi la situazione col brasiliano, sta diventando sempre di più Dennis Man. Il fantasista del Parma piace ai viola, che - scrive La Nazione - proveranno a limare la richiesta dei ducali che si aggira intorno ai 15 milioni. Operazione meno affascinante di quella che porterebbe in viola Luiz Henrique, Man però conosce già la Serie A e avrebbe tempi di ambientamento più rapidi.

Dall'Emilia, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la società di Krause ha lasciato intendere che se la Fiorentina porterà l'offerta giusta (intorno appunto ai 15 milioni), il rumeno verrà ceduto. Da parte sua il ventiseienne sarebbe più che entusiasta di vestire la maglia che ha indossato per tanti anni il suo connazionale Adrian Mutu. Dall'altra parte, però, vorrebbe un incremento dell'ingaggio attuale che si aggira intorno al milione e mezzo netto a stagione. La prossima settimana sarà tutto più chiaro.