Mainz-Fiorentina 0-0, fase di studio ma i tedeschi iniziano a pressare

vedi letture

Fase di studio in questo avvio di gara tra Mainz e Fiorentina con però i tedeschi che si fanno preferire: oltre a due interventi precisi di Martinelli in uscita, i viola hanno rischiato con una sortita sulla sinistra di Sieb al 12’ che ha calciato appena entrato in area mandando però la palla in rimessa laterale dalla parte opposta del campo senza trovare deviazioni.